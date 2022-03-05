شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على التجديد لحازم إمام تكريماً لمشواره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، والذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لمدة موسمين، تكريماً لمسيرته مع الفريق وما قدمه خلال مشواره مع الزمالك منذ تصعيده من قطاع الناشئين.

ويعتبر حازم إمام أحد قادة الزمالك وابن النادي، حيث تدرج من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، وترى إدارة الكرة أن تواجد حازم إمام فى الفريق يفرض مزيداً من الاستقرار باعتباره أحد قادة الفريق، كما أن هناك احتياجا فنيا له فى ظل رغبة الإدارة فى تسويق التونسي حمزة المثلوثي والتعاقد مع ظهير أيمن بديل مع حازم إمام فى الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، اكتفى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم، السبت، والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية بعد خوضه للبرنامج التأهيلي الخاص به في صالة الجيمانيزيوم.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم ، وقسم الجهاز الفني للزمالك اللاعبين لمجموعتين من أجل التسديد على حراس المرمى من خارج منطقة الجزاء، حيث تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة.

فيما ركز الجهاز الفني للفريق الأول على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال تدريب اليوم السبت، وعقب خوض اللاعبين التدريبات الخططية، قام الجهاز الفني بتقسيمهم إلى مجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، والتي شهدت ندية وحماسا من الجميع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.