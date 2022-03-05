شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام المريخ السودانى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة المريخ المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلي والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي _ علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني _ حمدي فتحي - عمرو السولية_ أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه ، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة بعد التعادل سلبياً في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة بإستاد القاهرة السبت الماضي.

ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي أمام المريخ السوداني الذي بات يمتلك حظوظ التأهل للدور التالي في البطولة بعدما فاز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف في مباراتهما الأخيرة بالجولة الثانية بإستاد الأهلي وي السلام وهو الأستاد الذي يستضيف مباريات المريخ بسبب تعذره خوض مبارياته في السودان لعدم تنفيذ إشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على خوض تجهيز لاعبي الفريق جيداً لخوض مباراة الليلة وتحدث معه بشأن الأخطاء التى أرتكبوها في مباراة صن داونز تحديداً ويأتي في مقدمتها، إهدار الفرص والتمركز الخاطئ وغياب التركيز وهي الأخطاء التى تسببت في إستقبال الفريق هدفاً قبل نهاية اللقاء بدقائق