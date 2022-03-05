شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلى قبل انطلاق مباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، عبر موقع تويتر، كواليس غرفة ملابس الفريق فى استاد الأهلى والسلام، قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام المريخ السوداني، والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



غرفة ملابس الاهلي قبل بداية المباراة



من داخل غرفة ملابس الاهلي

وتواجدت جماهير الأهلي في مكانها المفضل للمدرجات الثالثة شمال من أجل مؤازرة فريقها في مباراته الحاسمة في دور المجموعات الأفريقي.

وتأتي أهمية لقاء الأهلي والمريخ بسبب ما حققه المريخ من نتائج فى أول جولتين بالتعادل أمام صن داونز والفوز على شقيقه الهلال، ما جعله منافسا مباشرا على فرص التأهل، بعدما كانت كل الترشيحات تصب فى صالح الأهلي وصن داونز قبل انطلاق منافسات دور المجموعات.



غرفة ملابس الاهلي



قميص أفشة فى غرفة الملابس