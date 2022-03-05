شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة المريخ السودانى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي، منذ قليل، ملعب الأهلي والسلام لخوض المريخ المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة، قام الجهاز الفني بمُعانية أرض الملعب قبل خوض عملية الإحماء من جانب اللاعبين استعداداً لمواجهة المريخ السوداني.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه ، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة بعد التعادل سلبياً في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة بإستاد القاهرة السبت الماضي.

وخاض الأهلي تدريباته الأخيرة على ملعب التتش عقب الفوز الكبير على فاركو بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري .

وشرح موسيماني خلال التدريبات الأخيرة للاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التى يرغب في تطبيقها خلال مباراة المريخ بهدف الفوز والحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للدور التالي في البطولة القارية لاسيما وأن الأهلي أمامه مباراة قوية في الجولة المقبل بدوري الأبطال حيث سيلعب مع صن داونز بجنوب أفريقيا.