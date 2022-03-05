شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود مران الاتحاد السكندرى غداً بعد "تجديد الإقامة" فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع فى نادى الاتحاد السكندري سبب غياب حسام حسن المدير الفني عن تدريبات الفريق الحالية، موضحاً أن حسام حسن سافر إلى الإمارات منذ 48 ساعة تقريباً من أجل تجديد الإقامة الخاصة به فى الإمارات.

وقال المصدر، إن حسام حسن سافر إلى الإمارات، بالتنسيق مع محمد مصيلحي رئيس النادي، مُشيراً إلى أن المدير الفنى للاتحاد سيعود القاهرة فى غضون الساعات القليلة المقبلة، على أن يقود مران زعيم الثغر غداً.

وأكد المصدر أن حسام حسن يتابع الفريق خلال وجوده بالإمارات حيث يفتح خط اتصال مُباشر مع توأمه إبراهيم حسم مدير الكرة بالفريق وطارق سليمان المدب العام لزعيم الثغر.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته اليومية على ملاعب النادي بسموحة استعداداً لمباراة سيراميكا بكأس مصر والمقرر لها 12 مارس الجارى.