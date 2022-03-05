جماهير الأهلي تلتقط صورا تذكارية مع "أمح" قبل مباراة المريخ السوداني

وتواجدت جماهير الأهلي في مكانها المفضل للمدرجات الثالثة شمال من أجل مؤازرة فريقها في مباراته الحاسمة في دور المجموعات الأفريقي.

وتأتي أهمية لقاء الأهلي والمريخ بسبب ما حققه المريخ من نتائج فى أول جولتين بالتعادل أمام صن داونز والفوز على شقيقه الهلال، ما جعله منافسا مباشرا على فرص التأهل، بعدما كانت كل الترشيحات تصب فى صالح الأهلي وصن داونز قبل انطلاق منافسات دور المجموعات.

تاريخيا لعب الأهلي مع المريخ السوداني ثماني مباريات منها ست مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وفاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل في مباراتين وفاز المريخ في مباراة واحدة، وعلى المستوى التهديفي أحرز الأهلي 16 هدفاً وأحرز المريخ سبعة أهداف.

ويراهن موسيمانى على نفس التشكيل الذي لعب به مباراة فاركو الأخيرة، حيث بدأ المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلى معلول في الدفاع، وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.. فهل تنجح رهانات موسيماني فى تصحيح مسار بطل أفريقيا؟.