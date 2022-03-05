شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحسم مصير عصام صبحى من المشاركة مع الإسماعيلي أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عصام صبحي، المدافع الأيمن لفريق الإسماعيلي، لفحوصات طبية غدا، الأحد، على هامش مران الفريق للاطمئنان عليه فى ظل إصابته بشد فى العضلة الخلفية والتى منعته من المشاركة فى تدريبات الدراويش.

وأنهي الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي عصر اليوم دون مشاركة اللاعب، وذلك استعدادًا لملاقاة فاركو مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري العام.

وفى حال اجتياز عصام صبحي للاختبار الطبي غدا سيشارك فى المران الجماعي مباشرة لكي يتواجد فى مواجهة فاركو المقبلة، ولكن حال رأى الجهاز الطبي حاجة اللاعب للاستمرار في تنفيذ البرنامج التأهيلي سيتم استبعاده من قائمة الدراويش.

جدير بالذكر أن عمر رضوان ومحمد الشامي واصلا تدريباتهما التأهيلية علي هامش مران الفريق الذي أقيم ولكنهما يقتربان من الغياب في المباراة القادمة لعدم تماثلهما للشفاء