شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رزق مديرًا تنفيذيًا لنادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الصيد المصري، برئاسة عبد الله غراب، تعيين محمد رزق مديرا تنفيذيا جديدا للنادى، بعد دراسة العديد من السير الذاتية للمرشحين لهذا المنصب، لخلافة محمد الدباح المدير التنفيذي السابق للنادي.

وتسلم محمد رزق مهام عمله رسميًا، اليوم، السبت، بعدما اعتمد مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة عبدالله غراب فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير تعيينه.

من جهته، أعرب محمد رزق، مدير نادي الصيد، عن سعادته بالثقة التى حظي بها من مجلس إدارة النادي مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع ويعمل على تحقيق طموحات أعضاء النادي العريق.

وأضاف رزق قائلا: "دائمًا ما كنت قريبًا من النادي وأعلم التحديات التى تنتظرني في مهمتى الجديدة، وأتمنى من الله التوفيق والسداد."

يذكر أن محمد محمد رزق أبو الفتوح المدير التنفيذي لنادي الصيد من مواليد الأول من يناير عام 1965 وحاصل علي ماجستير إداره الأعمال من جامعة راسل سيچ بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومثّل محمد رزق فريق نادي الجزيرة لكرة الماء وشارك فى العديد من بطولات الرماية أبرزها بطولة العالم للالكتروسيبل 2016 وبطولات محلية للكومباك مع نادي الصيد كما تولى رئاسة فريق الفروسية بنادي الجزيرة.