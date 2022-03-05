شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يعود لحسابات الشعباني قبل مواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إسلام جمال، مدافع النادي المصرى، إلى الحسابات الفنية لمعين الشعباني مدرب الفريق البورسعيدي، بعد استبعاده طوال الفترة الماضية لعدم قناعة الشعباني بإمكانياته، ويأتي عودة إسلام جمال إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد استبعاد الشعباني لـ 7 لاعبين من معسكر برج العرب قبل مواجهة طلائع الجيش.

وقرر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، استبعاد 7 لاعبين من معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، وجاء أبرزالمستبعد كالتالي: أحمد شديد قناوي ، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، مصطفي سلطان، محمد بلح، لأسباب فنية.