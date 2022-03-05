شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد أفشة بصورة مع درع دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى عبر موقع فيس بوك، بعيد ميلاد النجم محمد مجدي أفشة، الذى يوافق اليوم، ونشرت صورة له وهو يحمل درع بطولة دوري أبطال أفريقيا، لتوجيه رسالة له كالاتي "عيد ميلاد سعيد أفشة".

بدأ أفشة مسيرته الكروية في ناشئى إنبي حتي موسم 2014_2015 ثم إنتقل علي سبيل الإعارة لفريق الرجاء الصاعد حديثاً الدوري الممتاز وقتها و تألق بشدة مما لفت نظر مسؤولي الفريق البترولي ليعود إليه مرة أخرى و يستمر لمدة ثلاثة مواسم حتي بزغ اسمه و تألق و أثبت نفسه وتصارع عليه أندية القمة حتى نجح بيراميدز في التعاقد معه موسم 2017_2018 ليثبت أنه لاعب من طراز فريد فلقد تألق وانضم للفراعنة و إستطاع قيادة ناديه لإحراز المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ بيراميدز قبل أن يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم حياته واللعب للأهلى الذى تعاقد معه لمدة خمسة مواسم بعدما رفض أفشة عروض بالجملة وأرقام مضاعفة تفوق عرض المارد الأحمر بسبب رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتحقيق حلم عائلته الاهلاوية.