شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تأهيل رضوان والشامى وجلسة خاصة مع باهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمر رضوان ومحمد الشامي ثنائي الإسماعيلي تدريباتهما التأهيلية على هامش مران الفريق الرئيسى الذى أقيم عصر اليوم، ضمن الاستعداد لمواجهة فاركو بعد غدٍ الاثنين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى حارس الدراويش من "خراج" فى الركبة والذى على إثره سيخضع لاختبار طبي للوقوف على مدي جاهزيته للمباراة، فى حين تعرض الشامي لإجهاد فى العضلة الخلفية ويخضع برنامج تأهيلي مكثف.

ويفتقد الإسماعيلي خدمات صانع ألعاب منذ فترة طويلة، نظرًا لتعرضه لشد فى العضلة الخلفية منذ مباراة الفريق أمام البنك الأهلى التي أقيمت يناير الماضي ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

فيما عقد حمد إبراهيم المدير الفني اجتماعًا مع باهر المحمدى مدافع الفريق، وذلك علي هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

ويستعد الدراويش في الوقت الحالي لمواجهة فاركو مساء الاثنين المقبل على ملعبه وذلك فى إطار الجولة الثانية عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلى.

ويحرص مدرب الدراويش وجهاز المعاون علي عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم ولضمان ظهورهم بمستوي أفضل يساهم في تعديل مسار نتائج الفريق للأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض سلسلة النتائج السلبية منذ إنطلاق منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري.