شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعادل مع المقاولون 1/1 ودياً استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق طلائع الجيش مع المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، فى اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكري، أحرز محمد سالم هدف المقاولون، بينما سجل محمد جابر هدف الطلائع.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة النادي المصري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

فيما يستعد المقاولون لمواجهة المصرية للاتصالات يوم 10 مارس الجاري في دور الـ32 لكأس مصر.

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على صعيد أخر ، علق المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على تصريحات النجم المصري محمد صلاح لاعب المقاولون السابق وليفربول الإنجليزي حالياً ومنتخب مصر، بخصوص تطور قطاع الناشئين فى المقاولون عن غيره من القطاعات فى مصر.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، محمد صلاح تجربة تُدرس، منح الجميع الأمل فى كرة القدم وكل المجالات، بأن نهاية الاجتهاد والمثابرة هو تحقيق النجاح.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، قطاع الناشئين فى المقاولون يتبع منظومة كاملة من ملاعب واستراحة للاعبين للمغتربين وتوفير الملاعب اللازمة، كان سبباً فى تحقيق النجاح بالقطاع وتجربة محمد صلاح ساهمت فى جذب الناشئين إلى القطاع.

وتابع عادل، لدينا 5 أو 6 لاعبين من القطاع نمنحهم الفرصة بشكل تدريجي مع الفريق الأول في الوقت الحالي ونعدهم ليكونوا مستقبل الكرة المصرية، وتلقينا الكثير من العروض بأرقام خيالية للناشئين من أندية كبيرة.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".