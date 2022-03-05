مباشر بريميرليج.. ليفربول 0-0 ويست هام.. صلاح يهدر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وويست هام، في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد" في إطار الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في مباراة ويست هام، حيث يتطلع النجم المصري للوصول للهدف الـ20 في بريميرليج ومواصلة تربعه على الصدارة.

وجاء تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - جوردان هندرسون - نابي كيتا - محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الأولى أتيحت فرصة هدف مبكر لصالح ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي انفرد بمرمى وست هام لكن الحارس البولندي فابيانسكي يتألق ويتصدى للكرة.

وحاول صلاح من جديد في الدقيقة 12 أن يصل لشباك ويست هام بعد تسديدة من لويس دياز ترتطم في مدافع الفريق الضيف ثم تصل الكرة لصلاح لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..