الامارات | فوز دبا الحصن والبطائح وحتا في دوري "الهواة"

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الحصن والبطائح وحتا في دوري "الهواة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دبا الحصن فوزا مثيرا على ضيفه العربي (2-1)، ضمن الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى للهواة اليوم، ليرفع رصيده الى 44 نقطة وتجمد رصيد العربي عند 53. وسجل هدفي دبا الحصن العماني محمد المربوعي 18 والبرازيلي واندرسون موراو 85، بينما سجل للعربي البرازيلي باولو سيلفا 41.

وفاز البطائح على الجزيرة الحمراء (5-1)، وسجل اهداف البطائح الكاميروني اناتول برتراند ثلاثة اهداف (هاتريك) في غضون سبع دقائق (57,61,63) والمالي سيكو بابا 66، والبرازيلي رودريغو 80، بينما سجل هدف الجزيرة الحمراء البرازيلي كواكو 35، ليصبح رصيد البطائح 46 بينما الجزيرة الحمراء 17.

وفاز حتا على "ستي" بهدفين لهدف، وسجل هدفي حتا البرازيلي ريجيس توستاتي 32 ومواطنه انتونيو روزا 34، وسجل لفريق "ستي" علي عبد الله مراد 65. وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد حتا 37 نقطة مقابل ستة نقاط فقط لفريق ستي.

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