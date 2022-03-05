الامارات | الظفرة يعود إلى سكة الانتصارات بفوز عريض في أول مباراة للمدرب الإدريسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يعود إلى سكة الانتصارات بفوز عريض في أول مباراة للمدرب الإدريسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الظفرة ذاكرة الانتصارات، وحقق الفوز الأول منذ اكتوبر من العام الماضي، وجاء على حساب ضيفه خورفكان بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمدت نقاط خورفكان عندك 18.

واظهر الفريق ردة فعل ايجابية بعد التغيرات على مستوى الجهاز الفني بتكليف المدرب المغربي بدرالدين الإدريسي في منصب المدرب، خلفاً للبرازيلي روجيه ميكالي الذي اقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكان أخر فوز حققه الظفرة جاء على حساب عجمان في ملعب الاخير 3-1 في اكتوبر من العام الماضي، ومن وقتها خاض 10 مباريات، تعادل في 4 مواجهات وخسر 6 لقاءات قبل أن يعود لسكة الانتصارات بفوزه في لقاء اليوم.

وقص ماكيتي ديوب شريط أهداف المباراة في الدقيقة 14، واضاف زميله كايو كانديدو الهدف الثاني في الدقيقة 27، وقلص حمدان البارود النتيجة لفريقه في الدقيقة 37. واضاف الظفرة الهدف الثالث من الغاني ليونارد في الدقيقة 60 فيما اختتم زميله جليرمي الرباعية في الدقيقة 82.

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