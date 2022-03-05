الامارات | "هاتريك" ضياء يقود النصر للفوز برباعية على "الصقور"

شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" ضياء يقود النصر للفوز برباعية على "الصقور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد العميد إلى سكة الانتصارات بعد الفوز على فريق الإمارات برباعية في شوطاً واحداً، احرزها الفريق في الشوط الثاني من المباراة بعد شوط سلبي في الأداء والنتيجة، ليثأر النصر من خسارة الجولة الماضية برباعية أمام خورفكان ليعود ويفوز برباعية ولكن على الإمارات ليصل إلى النقطة 25 بينما تأزم موقف الصقور عقب تلقي خسارة جديدة في مباريات الدوري ويقترب خطوة جديدة من الهبوط.

ويدين النصر بفوزه إلى اللاعب ضياء سبع الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الشوط الثاني في الدقائق (50-75-88) بينما تكفل ريان مينديز بالهدف الرابع في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، ليحقق الفريق فوزاً مريحاً ولكنه بالتأكيد غير مقنع عقب وداع الموسم بدون أي محاولة للمنافسة على الألقاب.

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