شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ضد المريخ.. مهمة تصحيح المسار وإنقاذ الحلم الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل أمام الهلال السوداني وهزيمة أمام صن داونز.. نتائج لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعها من بطل أفريقيا فى آخر نسختين، ما جعل الأهلي يدخل مواجهة المريخ المقرر لها مساء اليوم السبت بدون رفاهية إهدار المزيد من النقاط، خاصة أن المباراة التى تليها أمام الفريق الجنوب أفريقي خارج الأرض.

تعددت الأسباب التى تجعل من مواجهة الأهلي والمريخ السوداني مصيرية للقلعة الحمراء، لأنها سترسم فى المقام الأول معالم الحلم الأفريقي للمارد الأحمر الذى يبحث عن النجمة الحادية عشرة فى بطولات الأميرة الأفريقية.

وتأتي أهمية اللقاء بسبب ما حققه المريخ من نتائج مثالية في أول جولتين بالتعادل أمام صن داونز والفوز على شقيقه الهلال، ما جعله منافسا مباشرا على فرص التأهل، بعدما كانت كل الترشيحات تصب فى صالح الأهلي وصن داونز قبل انطلاق منافسات دور المجموعات.

تاريخيا لعب الأهلي مع المريخ السوداني ثماني مباريات منها ست مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وفاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل في مباراتين وفاز المريخ في مباراة واحدة، وعلى المستوى التهديفي أحرز الأهلي 16 هدفاً وأحرز المريخ سبعة أهداف.

ويراهن موسيمانى على نفس التشكيل الذي لعب به مباراة فاركو الأخيرة، حيث بدأ المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلى معلول في الدفاع، وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.. فهل تنجح رهانات موسيماني فى تصحيح مسار بطل أفريقيا؟!.