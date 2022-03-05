شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفوز على المدينة بهدف والألومنيوم يتعادل مع كيما فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى أسوان فوزا مهما على فريق المدينة المنورة بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مباريات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، فيما تعادل الألومنيوم مع كيما أسوان بهدف لكل فريق.

وواصل نادى أسوان صدارة ترتيب مجموعة الصعيد بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه كيما أسوان الذى تعادل مع الألومنيوم صاحب المركز الخامس بهدف لكل فريق، فيما اكتسح فريق بترول أسيوط فريق البدارى بستة أهداف مقابل هدف ليرتقى إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما بقى البدارى عند 9 نقاط في المركز الأخير.

وحقق فريق تليفونات بنى سويف فوزا صعبا على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ويتقدم إلى المركز العاشر، فيما ظل فريق بتى سويف عند النقطة 24 فى المركز التاسع.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

بنى سويف 1 /2 تليفونات بنى سويف

بترول أسيوط 6/ 1 البدارى

طامية 2/ 0 قنا

الألومنيوم 1/ 1 كيما أسوان

الفيوم 0/0 الإعلاميين

أسوان 2/ 0 المدينة المنورة

ملوى 1 /1 المنيا

وتستكمل مباريات الجولة الحادية والعشرين غدا الأحد بمواجهة ديروط صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، مع نادى سوهاج العاشر برصيد 24 نقطة.