معين الشعباني يستبعد 7 لاعبين من معسكر المصرى لأسباب فنية

القاهرة - سامية سيد - قرر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، استبعاد 7 لاعبين من معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، وجاء أبرزالمستبعد كالتالي: أحمد شديد قناوي ، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، مصطفي سلطان، محمد بلح، لأسباب فنية.

ويسعى الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني، لوضع حلول عاجلة للثغرات الدفاعية للفريق خاصة من الأطراف، وذلك قبل اللقاء المقبل في الدوري، والذي يجمع الفريق البورسعيدى بنظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدرس الجهاز الفني للمصري تغيير طريقة اللعب لغلق المساحات بشكل أكبر، خاصة بعد ما شهدته مباراة إنبي الماضية والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث حبست جماهير المصري أنفاسها حتى إحراز هدف التعادل للفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وأغلق النادي المصري صفحة مباراة إنبي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيزعلى اللقاء القادم للفريق البورسعيدي والذي يجمع المصري بنظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12.

ويسعى النادي المصري إلى حجز مقعداً في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام، للحفاظ على فرصته في المشاركات القارية وتحديداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.