شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يخوض تدريبات خاصة فى "الجيم" استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش مران اليوم، السبت، والذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الجونة المقبل.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية بعد خوضه للبرنامج التأهيلي الخاص به فى صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية للاعبين في بداية مران اليوم وتولى أحمد عصمت مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت الجرى الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى تدريبات بدنية بالكرة، قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

ومن المنتظر أن يتواجد جوسفالدو فيريرا، فى مدرجات استاد القاهرة الدولى الاثنين المقبل من أجل متابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الجونة، بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية خلال مواجهة الجونة، لحين تولى فيريرا النهمة بشكل رسمى ويبدأ العمل مع الفريق.

ويعاون فيريرا فى الزمالك 3 أجانب، مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدني كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.