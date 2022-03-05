شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الزمالك الفريق رقم 11 فى مسيرة فيريرا التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فريق الزمالك، النادى رقم 11 فى المسيرة التدريبية للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى عاد لتولى مهمة تدريب الفريق للولاية الثانية، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق، وآخرها الخسارة من الوداد المغربى في الدار البيضاء بدورى أبطال أفريقيا وتأزم موقف الفريق فى مجموعته بعدما أصبح يمتلك نقطتين فقط من 3 مباريات خاضها أمام بتروأتلتيكو وساجرادا الأنجولى والوداد المغربي.

فيريرا سبق وتولى تدريب 10 فريق بدوريات مختلفة، حيث درب فريق بنفيكا البرتغالى، وسبورتنج براجا، وبوافيشتا، ومالجا الأسبانى، وفريق باناثينايكوس اليونانى، وغيرهم من الأندية الكبرى.

فيريرا قاد 3 فرق بعد الولاية الأولى له مع الزمالك التي استمرت 285 يومًا، حيث قاد في الأول فريق السد القطرى، في 28 نوفمبر 2015، حتى 30 يونيو 2019، واستمر البروفيسير في قيادة الفريق القطرى لمدة 1310 يومًا، خاض خلالهم 106 مباراة، حقق الفوز في 68، وتعادل في 20، وخسر 18 مباراة.

وفى 1 يناير 2020 تولى فيريرا تدريب فريق سانتوس البرازيلي، ورحل في 5 أغسطس 2020، حيث استمر لمدة 217 يومًا، خاض خلالهم 14 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 4، وخسر 4.

وفى 13 ديسمبر 2020 تولى تدريب فريق بوافيستا البرتغالى ورحل في 30 يونيو 2021، حيث استمر لمدة 199 يومًا، وخاض مع الفريق البرتغالي 25 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 7، وخسر 11.

وقاد فيريرا الفريق الأبيض لزعامة الكرة المحلية في موسم 2014 / 2015 بتحقيق لقب الدورى المصري والكأس بعد الفوز على الأهلي، في النهائي بهدفي باسم مرسي مهاجم سيراميكا حاليا، قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي ويخسر السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2