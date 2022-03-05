شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يصعد حارس جديد لفريق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد عبد الرحمن نفاد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2003 لتدريب اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل، وقاد أيمن طاهر تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى محمد أبوجبل ومحمد عواد وعبد الرحمن نفاد خلال مران الفريق اليوم.

فيما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى تدريب اليوم، وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة قوية فى الركبة تسببت فى غيابه عن الفريق خلال المباريات الماضية، منذ مباريات كأس الرابطة.

ووافق الجهاز الطبي للفريق على مشاركة طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.