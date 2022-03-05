شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيمو لاعب الاتحاد السكندرى بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب عبد السميع إبراهيم لاعب نادي الاتحاد السكندرى الشهير بـ"سيمو" خلال مران الفريق منذ قليل حيث سقط اللاعب دون مشاركة مع أى لاعب، وأعلن بعدها الجهاز الطبى بقياده عمرو الاشلم اصابه اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى.

ويواجه اللاعب سوء حظ غريب حيث لم يمر على عودته للتدريبات سوى أيام قليلة فقد غاب عن الملاعب لمده 6 شهور للإصابة بالرباط الصليبى فى قدمه اليمنى قبل أن يُصاب اليوم في القدم لليسرى.

ويواصل الفريق تدريباته اليوميه على ملاعب النادى بسموحة استعداداً لمباراة سيراميكا بكأس مصر والمقرر لها 12 مارس الجارى.