الامارات | روسيا توقف بطلة أولمبياد أميركية في كرة السلة بتهمة تعاطي المخدارت

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توقف بطلة أولمبياد أميركية في كرة السلة بتهمة تعاطي المخدارت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت روسيا اليوم إنها أوقفت امرأة أميركية، متوجة مرتين بذهبية كرة السلة في الألعاب الأولمبية، بتهمة متعلقة بالمخدرات، مع تصاعد التوترات بين موسكو والغرب بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن دائرة الجمارك الفدرالية الروسية ان عملية تفتيش لحقيبة يد تحملها مواطنة أميركية وصلت على متن رحلة جوية من نيويورك في فبراير "أكدت تواجد سجائر ألكترونية وسائل برائحة محدّدة". واكتشف أحد الخبراء ان السائل هو زيت القنب المخدّر بحسب البيان.

ولم يحدّد البيان هوية المرأة الموقوفة، لكنه قال انها "عضو في الدوري الأميركي لكرة السلة، حاملة ذهبيتين أولمبيتين مع المنتخب الأميركي". لكن صحيفة "نيويورك بوست" أكدت هويتها، وقالت إن الأمر يتعلق بنجم السلة بريتني غرينر، وتلعب مع فريق فونيكس ميركوري الاميركي، كما أنها من أبرز لاعبات المنتخب الاميركي منذ سنوات وحتى اليوم.

وتواجه المرأة المحتجزة عقوبة محتملة بالسجن بين 5 و10 سنوات، بحسب ما أضافت مصلحة الجمارك. وتقضي العديد من لاعبات كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفات فترة التوقف في الدوري وهي تخوض البطولات الأوروبية، بما فيها الروسي والاوكراني.

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