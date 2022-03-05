مدرب الزمالك الجديد يوجه رسالة مؤثرة لجماهير النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن سعادته بالعودة إلى "القلعة البيضاء" وذلك في أول رسالة بعد الإعلان عن توليه مهمة تدريب الفريق.



ونشر فيريرا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي (الزمالك)".

وأضاف مخاطبا جماهير الزمالك "شكرا لكم على رسائلكم الرائعة. أنا حقا سعيد بالعودة وأمتلك طموحات كبيرة. أراكم قريبا".

وأعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور التعاقد مع جوسفالدو فيريرا لمنصب المدير الفني للفريق في المرحلة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وتعاقد الزمالك مع فيريرا لموسم ونصف، وتشير تقارير مصرية إلى أنه سيحصل على 150 ألف دولار كراتب شهري طوال فترة التعاقد.

وتولى جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك في عام 2015 وقاد الفريق للفوز بالثنائية المحلية، بلقب بطل الدوري الممتاز وكأس مصر.