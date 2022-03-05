موسيمانى يستقر خطة الصعود للمريخ الليلة.. ويكشف حقيقة التعاقد مع بن رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكره بالنادي الاهلي، على خوض مباراه المريخ السودانى الليلة، ضمن منافسات المجموعة الاولى بدوري ابطال افريقيا بطريقة 4-2-3-1 بهدف خطف الفوز مبكرا، وعدم منح المنافس اي فرصة لتحقيق نتيجة ايجابية، لاسيما وانه لا توجد امام الاهلي سوى فرصة وحيدة، هي الفوز لضمان استمرار المنافسة.



كما قرر موسيمانى ان يخوض لقاء الليلة بالقوة الضاربة للفريق وحذر اللاعبين من اخطاء اللحظات القاتلة، وعدم ضياع الفرص السهلة، موضحا في محاضراته للاعبين الى ان قوة المنافس تكمن في سرعات لاعبيه وقدرتهم على شن هجمات مرتدة، وهو امر يجب الحذر منه لان استقبال اى هدف فى هذه المباراة غير مطلوب.



الاهلى يكشف حقيقة التعاقد مع بن رمضان

وفى سياق منفصل كشف مصدر من داخل النادى الاهلى عن حقيقة التعاقد مع النحمو التونسى بن رمضان، لاعب نادى الترجى ومنتنخب تونس.

وأضاف المصدر ان بن رمضان يعتبر على رادرا الاهلى فى حال احتراف اليو ديانج المالى الى احد الدوريات الاوربية وبالتحديد الدورى الانجليزى او التركى.

واوضح المصدر ان الصعوبة تكمن فى ارتباط بن رمضان فى التعاقد مع الترجى التونسى، والشرط الجزائى والذى يقدر بملبغ مليون ونصف المليون دولار.



افشة وعبدالقادر وتاو وشريف يقودون هجوم الاهلى امام المريخ الليلة



من المنتظر ان يخوض الاهلي مباراه الليلة المرتقبة امام المريخ السوداني، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة الاولى لدوري ابطال افريقيا، بتشكيل مكون من كل من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلى معلول، في خط الدفاع، وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة واحمد عبد القادر، وبيرسى تاو في منطقة الوسط، اما فى منطقة الهجوم فمن المنتظر الدفع بمحمد شريف.



كما استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي، فى محاضرته مع اللاعبين طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة لتحقيق الفوز، وضمان الاهلي استمراره فى المنافسة والحفاظ على اللقب الافريقي.



يذكر أن الاهلي يخوض اللقاء الليلة وفى رصيده نقطة وحيدة في هذه المجموعة التي يتصدرها صن داونز بطل جنوب، بسبع نقاط، ثم ياتي المريخ السوداني في المركز الثاني باربع نقاط، ويدرك موسيماني جيدا خطورة هذه المباراة، والتى سيلتقى بعدها مباشرة بصن داونز في جنوب افريقيا، ولا شك انها ستكون مواجهة فى غاية الصعوبة، حيث يسعى بطل جنوب افريقيا تصدر المجموعة وتحقيق نتيجة ايجابية مع الاهلى هناك.