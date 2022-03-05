الامارات | ناد ألماني يوقع عقد رعاية مع شركة جديدة بديلا لـ"غازبروم الروسية"

شكرا لقرائتكم خبر عن ناد ألماني يوقع عقد رعاية مع شركة جديدة بديلا لـ"غازبروم الروسية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع نادي شالكه الألماني لكرة القدم عقدا مع راع رئيسي جديد، حيث تعاقد مع شركة "فيفاوست" للإسكان، وذلك بعد إنهاء شراكته مع شركة "غازبروم" الروسية. وذكر نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية، أن بنود الرعاية الجديدة ستطبق على الفور، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان شالكه قد أنهى تعاقده مع جازبروم عقب بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، علما بأنها ترعى النادي منذ عام 2007، ولعبت دورا في صموده رغم الأزمات المالية التي واجهها. وقال بيرند شرودر ،الرئيس التنفيذي لنادي شالكه :"نحن ممتنون للغاية لشركة فيفاوست على دعمها خلال فترة مليئة بالتحديات."

وأضاف :"بعد فسخ شراكتنا مع غازبروم الأسبوع الماضي، نجحنا في قيادة عملية إعادة ترتيب أوراق شالكه. مناقشاتنا مع فيفاوست اتسمت بالتقدير والاحترام المتبادلين. هذه الشراكة تمثل بداية حقبة جديدة في شالكه."

ومن جانبه، قال أوفه ايخنر رئيس مجلس إدارة شركة فيفاوست :"نرى أنفسنا شركة لها باع طويل في توفير الإسكان لعمال التعدين، ونظرا لتواجد مقراتنا الإدارية في جلسنكيرشن، نرى أنه من واجبنا دعم شالكه." واضاف :"الأحداث المروعة في أوكرانيا تتطلب منا جميعا أن نقف معا ونظهر التضامن. ومن خلال هذه الروح، اتفقنا على شراكة مؤقتة مع شالكه تعتمد على قيمنا المشتركة، ونحن نتطلع كثيرا إلى هذه الشراكة."

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