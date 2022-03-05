الامارات | زورق "أبوظبي 4" بطل المرحلة الافتتاحية من مونديال "الإكس كات"

شكرا لقرائتكم خبر عن زورق "أبوظبي 4" بطل المرحلة الافتتاحية من مونديال "الإكس كات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت زوارق فريق أبوظبي للزوارق السريعة عروضها القوية من خلال الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والمقامة حاليا في إمارة الفجيرة، بعد أن تمكن زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي من إحراز المركز الأول في السباق الرئيس الأول، وحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثاني للسباق، مع ذهاب المركز الثالث لزورق أوف شور الإيطالي 10 بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نيكولسون.

وتنطلق غدا منافسات السباق الرئيس الثاني والختامي للجولة وأيضا سباق كسر الكيلو الخاص بالسباق الثاني ليكون هذا اليوم هو ختام الجولة الإفتتاحية من البطولة.

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