الأهلي السعودي يعلن رسميا تعاقده مع المدرب الأوروغوياني روبرت سيبولدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع الأوروغوياني روبرت سيبولدي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد إلى نهاية الموسم، خلفا للمدرب المقال بيسنيك هاسي.



وأعلن الأهلي إنهاء العلاقة مع هاسي، أمس الجمعة، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

وتراجع الأهلي للمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة بعد خسارته بهدف نظيف أمام الاتفاق الذي لعب معظم فترات مباراة الأمس بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالله آل سالم.

ويواجه الأهلي صعوبات خلال الموسم الحالي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري، وهو أقل مركز له في الدوري منذ 2008، ليغيب بذلك عن المسابقات الآسيوية العام الحالي، ويسعى بقوة لإنقاذ الموسم عقب التخلص من هاسي.

وسيكون الأهلي أول نادِ يقوم روبرت سيبولدي بتدريبه خارج المكسيك.

ولم يعمل المدرب الجديد للراقي مع أي نادٍ منذ 175 يومًا، بالتحديد عندما أقيل من تدريب تيخوانا المكسيكي 29 سبتمبر 2021، بعدما انتصر مرتين فقط من أصل 13 مواجهة في كل المسابقات الرسمية.

وحقق سيبولدي لقبين فقط في مسيرته التدريبية مع كرة القدم، الدوري المكسيكي مع سانتوس لاغونا موسم 2017-2018، بجانب كأس المكسيك موسم 2018-2019.

يُذكر أن الأوروغوياني سيبولدي الذي يبلغ من العمر 57 عاماً، قد سبق له قيادة أندية كروز أزول وسانتا لاغونا وتيبورونيس وتيخوانا.