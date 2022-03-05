تعرف على موعد مباراة الصفاقسي والترجي في الدوري التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض فريق الترجي مباراة مرتقبة أمام ضيفه الترجي، في قمة الجولة 9 من دور المجموعات للدوري التونسي.



ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا كلا من اتحاد تطاوين واتحاد بن قردان وأمل حمام سوسة والبنزرتي ونجم المتلوي وحمام الأنف.

موعد مباراة الصفاقسي والترجي في الدوري التونسي، هو الرابعة عصر الأحد 6 مارس/ آذار بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة في ضيافة الصفاقسي، الساعي لتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

من المقرر أن يتم نقل مباراة الصفاقسي والترجي في الدوري التونسي، عبر قناة الكأس القطرية.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ17 نقطة، بينما يأتي الصفاسي رابعا بـ4 نقاط أقل.

جدول ترتيب الدوري التونسي - المجموعة الأولى

الترجي - 17 نقطة

اتحاد تطاوين - 16 نقطة

اتحاد بن قردان - 15 نقطة

الصفاقسي - 13 نقطة

أمل حمام سوسة - 12 نقطة

البنزرتي - 10 نقاط

نجم المتلوي - 9 نقاط

حمام الأنف - 5 نقاط