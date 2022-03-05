الامارات | بلجيكي وألمانية يتوجان بلقب "آيرون مان دبي" للترايثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكي وألمانية يتوجان بلقب "آيرون مان دبي" للترايثلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البلجيكي مارتن فان ريل، لقب النسخة السابعة من بطولة آيرون مان دبي للترايثلون، متفوقًا على 2600 رياضي ورياضية من 100 دولة، من مختلف قارات العالم شاركوا في البطولة التي أقيمت اليوم، بدعم مجلس دبي الرياضي.

وقطع فان ريل مسافة السباق البالغة 113 كيلومترًا في زمن 3:26:06 ساعات وتضمنت ثلاث مسابقات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري، فيما تمكنت الألمانية لورا فيلبس المصنفة رقم (3) على العالم من إحراز لقب السيدات بزمن 03:53:03 ساعات، متفوقة على حاملة اللقب السويسرية دانيلا ريف المصنفة الثانية على العالم والتي حلت في المركز الثاني.

وتوج الفائزين أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومدير البطولة أحمد الحاج، وبحضور مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة. وحل الدنماركي دانيل بايك جارد في المركز الثاني في فئة الرجال، وجاء الفرنسي بيير لي كور في المركز الثالث، وفي فئة السيدات جاءت البريطانية لوتي لوكاس في المركز الثالث.

وشارك في البطولة 46 رياضي ورياضية من الإماراتيين من بينهم 40 من الرجال وستة سيدات، فيما وصل إجمالي عدد المشاركين من المحترفين إلى 40 محترف ومحترفة من بينهم 27 محترف من الرجال و13 محترفة من السيدات.

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