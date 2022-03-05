الامارات | رقم قياسي جديد في انتظار محمد صلاح بمباراة وست هام اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد في انتظار محمد صلاح بمباراة وست هام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي ليفربول نظيره وست هام يونايتد، عند التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات (السابعة والنصف بتوقيت مصر)، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر ‏ويستهام هو أكثر فريق سجل عليه محمد صلاح بمسيرته مع ليفربول بواقع 9 أهداف (بالتساوي مع واتفورد) في 9 مباريات كما صنع 3 أهداف، رغم أنه سجل هدف واحد خلال 4 مباريات ضدهم على آنفيلد.

ويقترب الفرعون المصري محمد صلاح من معادلة رقم الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام، الإنجليزي جون توشاك برصيد 10 أهداف، بينما سجل صلاح 9 أهداف.

كما يجتهد محمد صلاح لأن يكون أول لاعب بتاريخ ليفربول وسادس لاعب بتاريخ البريميرليج يسجل 20+ هدف أو اكثر في 4 مواسم بالدوري بعد الان شيرار وسيرجيو اغويرو وتيري هنري وهاري كين ورود فان نستلروي.

ومحمد صلاح بعيد بهدف واحد عن الوصول لـ 20 هدف في الدوري خلال موسم واحد للمرة الـ 4 من أصل 5 مواسم (سجل 19 هدف في الموسم الوحيد) مع ليفربول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news