الدوري الإسباني .. تعرف موعد مباراة إلتشي وبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق إلتشي مع ضيفه برشلونة في إطار الجولة 27 من منافسات الدوري الإسباني الذي يدخل مراحله الحاسمة.



ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق 16 نقطة عن إلتشي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

يلتقي فريقا إلتشي وبرشلونة مساء الأحد 6 مارس/ آذار 2022 بملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل الشبكة مباراة إلتشي وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 60 نقطة

إشبيلية - 55 نقطة

ريال بيتيس - 46 نقطة

برشلونة - 45 نقطة

أتلتيكو مدريد - 45 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 19 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 13 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 13 هدفا

إنيس خونال - خيتافي - 13 هدفاً

خوانمي - ريال بيتيس - 13 هدفا

خوسيلو - ديبورتيفو ألافيس - 12 هدفا