موعد مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب الأسطورة دييجو مارادونا قمة مرتقبة بين فريقي نابولي وميلان، في الجولة 28 من الدوري الإيطالي (سيري آ).



مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، انتهت بفوز نابولي 1-0، بهدف حمل توقيع اللاعب إليف ألماس.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي هو مساء يوم الأحد 6 مارس/ آذار.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

لم تحصل أي قناة على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتولى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عملية نقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إنتر ميلان - 58 نقطة

نابولي - 57 نقطة

ميلان - 57 نقطة

يوفنتوس - 50 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022:

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 20 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 19 هدفا

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 15 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 14 هدفا

إيدين دجيكو - إنتر ميلان - 12 هدفا

تامي أبراهام - روما - 12 هدفا