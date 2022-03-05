الملاكم مكجريجور يقدم عرضا لشراء تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الملاكم الأيرلندي كونور مكجريجور تقديمه عرضا لشراء نادي تشيلسي، بعدما عرضه مالكه الروسي رومان أبراموفيتش للبيع.



وكان رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش أعلن قبل أيام عرض تشيلسي للبيع، بعد تعرضه لضغوط قوية في بريطانيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب علاقته مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا.

كونور مكجريجور، نجم الفنون القتالية المختلطة، كان أبدى في وقت سابق رغبته في شراء تشيلسي، قبل أن يعلن في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقديمه عرضا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على ملكية "البلوز".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن عرض مكجريجور يعادل نصف المبلغ الذي يسعى أبراموفيتش للحصول عليه مقابل النادي اللندني.

جدير بالذكر أن مكجريجور أعلن في وقت سابق أنه من مشجعي مانشستر يونايتد، منافس تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد إعلان أبراموفيتش نيته بيع تشيلسي، أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن بعض رجال الأعمال من مختلف دول العالم أبدوا اهتمامهم بشراء النادي، ومنهم من قدم عروضا لكن لم يتم الإعلان عن قيمتها.

ويعد مكجريجور أكثر الرياضيين جنيا للأرباح في عام 2021 وفقا لمجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية، حيث بلغت مكاسبه في العام الماضي 180 مليون دولار، من عائدات نزالاته في "UFC"، بجانب استثماراته خارج الحلبة.

ولا توجد أرقام موثقة توضح صافي ثروة الملاكم صاحب الـ33 عاما.