الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

يخوض الأهلي المصري مواجهة صعبة أمام ضيفه المريخ السوداني مساء اليوم السبت باستاد السلام بالقاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



تقام المباراة على ملعب السلام بالقاهرة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة والسودان ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعدما حقق التعادل مع الهلال في السودان دون أهداف والخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 0/1 في القاهرة.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد أن تعادل مع صن داونز دون أهداف بالقاهرة ثم فاز على الهلال بالقاهرة أيضا بنتيجة 2/1.

تقابل الفريقان 9 مرات ويتفوق الأهلي بواقع 6 انتصارات مقابل فوز وحيد للمريخ وتعادلين.

وبدأت اللقاءات بمواجهة الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا 1983 وفاز الأهلي بنتيجة 1/0 بهدف محمود الخطيب من ضربة جزاء ثم تعادلا دون أهداف في السودان.

وتجدد الموعد في تصفيات البطولة العربية 1992 بالقاهرة وفاز الأهلي بنتيجة 3/0 بعدما سجل حسام حسن هدفين وأيمن شوقي ثم تقابلا في كأس الكؤوس الأفريقية 1993 في ربع النهائي وفاز الأهلي بنتيجة 2/1 في السودان وفاز في الإياب بالقاهرة بنتيجة 5/1.

ولعب الفريقان في دوري أبطال أفريقيا 2002 وفاز الأهلي بنتيجة 2/0 ثم فاز المريخ في السودان بنتيجة 3/1 ثم تقابلا في دور المجموعات بدوري الأبطال 2021 وفاز الأهلي بنتيجة 3/0 وتعادلا بنتيجة 2/2.