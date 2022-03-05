لو عايز تعمل فورمة محمد صلاح.. الفرعون المصري يكشف سر العضلة المنشارية

الشارقة - اميمة ياسر - دائما تخطف عضلات محمد صلاح أنظار جميع عشاق الكرة في مختلف أنحاء العالم، حيث يرغب الجميع في تكوين بنية جسدية قوية تشبه التي ظهر عليها في إحدى المباريات السابقة والمعروفة باسم العضلة المنشارية أو «السكس باك»، قبل أن يعود للحديث عنها مجددًا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

محمد صلاح يكشف سر عضلاته المنشارية

وكشف محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال حديثه في برنامج «صاحبة السعادة»، عن سر عضلاته المنشارية التي أثارت ضجة كبيرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، بأنها تعتمد على بعض التمارين المتعلقة بالعقلة والبلانك وغيرها من التمارين التي تركز على تلك الجزئية.

إزاي تعمل فورمة محمد صلاح؟



وكان أحمد وجيه، مدرب لياقة بدنية، قد أوضح في تصريحات لموقع «الوطن»، عن طريقة عمل فورمة محمد صلاح المعروفة باسم العضلة المنشارية الأمامية، التي تظهر أسفل تجويف المجنص وعضلة البنش.

ويتمثل التمرين الأول في سحب الظهر العالي، والتي تساعد على رفع الكتف للأعلى واستهداف العضلة بشكل مباشر، بحسب «وجيه»: «التمرين التاني عبارة عن لعب بنج مقلوب، لاستهداف تدوير الصدر من الأسفل، وبعد كده ممكن يلعب تمرين تالت على جهاز الكابل من الأعلى مع انحناء بسيط في الجزع والسحب لأسفل بذراع شبه مفرود من أعلى لأسفل».



وتابع أنه يجب ممارسة تمرين «الأوفر»: «ده بيتم على طرابيزة مستوية بالدامبل من أعلى البنش لأسفل الرأس بذراع مفرود»، بينما تمرين البلانك، ينفذ من خلال وضعية أساسية معينة تعتمد على الاستلقاء على البطن بحيث تكون مرفوعا عن الأرض، والاتكاء على راحتي اليدين مع استخدام الساعدين، وأصابع القدمين لرفع الجسد عن سطح الأرض.