تفاصيل جديدة في وفاة سعيد الحافي أشهر من لعب كرة القدم الشراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

توفي سعيد فتحي الشهير بسعيد الحافي أشهر من لعب الكرة الشراب عن عمر يناهر 74 عام مساء أمس الجمعة في مستشفى إمبابة المركزي.

وقال إسماعيل فتحي ابن اخت الحافي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن خاله فارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى بـ 3 ساعات.

وكشف فتحي أن الحافي توفي بإحدى دور رعاية "المسنين" التي كان يقيم فيها منذ 5 أشهر بدون علم معظم أفراد أسرته.

وأقام الحافي مع أخته التي تولت أموره لكبر سنه ومعاناته من مرض الزهايمر قبل اختفاءه في سبتمبر 2021 .

ويقام العزاء في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بمدينة العمال بمنطقة إمبابة بالجيزة مسقط رأس الحافي بحسب ما أكده ابن اخت المتوفي.

سعيد الحافي أحد أمهر لاعبي كرة الشوارع في مصر الذي استوحى منه المخرج محمد خان الشخصية التي جسدها الزعيم في فيلم الحريف بطولة الفنان الكبير عادل إمام.