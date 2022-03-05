بينها 4 مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره المريخ السوداني، في المباراة المؤجلة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد الأهلي WE السلام.

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني:

قناة beIN SPORTS HD 3

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) الناقلة لمباراة الأهلي وصندوانز على نايل سات

عبر التردد الأرضى UHF 32