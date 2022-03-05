الامارات | نادي شباب الأهلي يستضيف بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي شباب الأهلي يستضيف بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف نادي شباب الأهلي بدبي منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو (جولة دبي) يومي 12 و13 مارس الجاري، وستشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP) مشاركة 800 لاعب من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وترسخ البطولة نجاح جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو المقرر إقامة 5 بطولات منها في الدولة خلال موسم 2022 والتي كانت أولها بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو – جولة أبوظبي الشهر الماضي في جوجيتسو أرينا، وحققت نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والمشاركة من قبل نجوم اللعبة والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة تحتل مكانة مهمة ضمن أجندة الاتحاد، وأن هناك إقبال كبير على التسجيل للمشاركة فيها، بنادي شباب الأهلي الذي نتوجه له بالشكر ولكل اندية الدولة على التعاون الوثيق بينها وبين الإتحاد، ومساهمتها في إنجاح برامجه وانشطته على مدار الموسم، بما يسهم في نشر وتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها والعمل على اكتشاف المواهب في سن مبكرة لرفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين.

وأوضح أن أبطال الجوجيتسو يحرصون على المشاركة في هذه البطولة نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها وتأثيرها المباشر على تصنيف اللاعبين وارتقائهم، وبالتالي تأهلهم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

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