الامارات | الزمالك يلجأ إلى حيلة جديدة لتجديد عقد الحارس أبوجبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ إلى حيلة جديدة لتجديد عقد الحارس أبوجبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض مسؤولو نادي الزمالك على حارس مرمى فريق الكرة الأول، محمود أبوجيل، تجديد عقده مع نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية خوض تجربة الاحتراف الخارجي من بوابة "القلعة البيضاء".

ونقل موقع "اليوم السابع" المصري، وفق مصادر في نادي الزمالك، إن إدارة النادي أكدت لمحمد أبو جبل تفهمها خوض تجربة الاحتراف الخارجي، خاصة بعد تألقه اللافت في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة مع المنتخب المصري، إلا أن إدارة النادي طالبت أبو جبل تجديد تعاقده أولاً والخروج من بوابة الزمالك في حال تلقي عرضاً يليق باسم النادي واسم أبوجبل، على أن يكون العرض المقدم يحقق للزمالك مكاسب مالية للزمالك وللحارس في الوقت ذاته.

وأكد مصدر مقرب من أبوجبل، أن الحارس وقع بالفعل عقداً لمدة موسمين مع النصر السعودي، الأمر الذي يمنعه من تجديد عقده مع ناديه الحالي الزمالك.

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