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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

 

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل يونايتد رابعاً بـ47 نقطة.

 

يلتقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الأحد 6 مارس/ آذار 2022 على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

 

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

 

تبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتنقل الشبكة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

 

مانشستر سيتي - 66 نقطة

- 60 نقطة

- 50 نقطة

مانشستر يونايتد - 47 نقطة

وست هام – 45 نقطة

أرسنال - 45 نقطة

 

جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 10 أهداف

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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