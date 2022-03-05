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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل يونايتد رابعاً بـ47 نقطة.
يلتقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الأحد 6 مارس/ آذار 2022 على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
تبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنقل الشبكة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022
مانشستر سيتي - 66 نقطة
ليفربول - 60 نقطة
تشيلسي - 50 نقطة
مانشستر يونايتد - 47 نقطة
وست هام – 45 نقطة
أرسنال - 45 نقطة
جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022
محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا
ديوجو جوتا - ليفربول - 12 هدفا
ساديو ماني - ليفربول - 10 أهداف
رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 10 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف