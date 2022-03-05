ما هو التشكيل المتوقع لديربي مانشستر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار صوب الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأحد، لمتابعة الديربي المرتقب بين الكبيرين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.



ويلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في ضيافة مان سيتي.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مان سيتي، سيشارك في التشكيلة الأساسية لمدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن السيتي سيبدأ بتشكيل يضم كلا من إيدرسون كايل وكر وجون ستونز ولابورت وكانسيلو وديفيد سيلفا ورودري وكيفين دي بروين ورياض محرز وفيل فودن بجوار رحيم ستيرلنج.

في المقابل، على الأرجح يخوض مان يونايتد المباراة بتشكيل يضم ديفيد دي خيا ووان بيساكا وليندلوف ورفائيل فاران وتيليس وبول بوجبا وماكتوميناي وإيلانجا وبرونو فرنانديز وجادون سانشو مع كريستيانو رونالدو.