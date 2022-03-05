تعرف على موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحل الرجاء ضيفا ثقيلا على نهضة بركان مساء يوم الأحد، في قمة مرتقبة بالجولة 20 من منافسات الدوري المغربي.



ويسعى الرجاء لتحقيق انتصار يزيد به الضغط على جاره الوداد، في صراع مشتعل بينهما على صدارة ترتيب الدوري المغربي.

موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي هو العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد 6 مارس/ آذار.

ويحتل نهضة بركان المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي حتى الآن، برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي هي الرياضية المغربية، بصوت المعلق سفيان رشيدي.

ويسعى الرجاء لرد اعتباره من نهضة بركان، بعد خسارته على يديه في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-2.

جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022

الوداد - 40 نقطة

الرجاء - 37 نقطة

المغرب الفاسي - 29 نقطة

الجيش الملكي - 28 نقطة

نهضة بركان - 28 نقطة