الامارات | محمد صلاح يرد على اتهامه بالتقصير مع منتخب مصر.. ويكشف عن إنجاز بقميص الفراعنة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد على اتهامه بالتقصير مع منتخب مصر.. ويكشف عن إنجاز بقميص الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي صلاح، على الانتقادات الموجهة إليه بانخفاض مستواه مع منتخب مصر قياسا بمستواه مع ليفربول، قائلاً: "غير صحيح أن مستواي مع المنتخب أقل من ليفربول، والدليل أن أرقامي مع المنتخب كبيرة عن أي أحد سواء قديماً أو جديداً، لأنني ثاني هداف في تاريخ منتخب مصر".

وكشف صلاح في حواره مع الإعلامية المصري إسعاد يونس عن اللاعبين المقربين منه الذين يستعين بهم في حياته، وبسؤاله عمن يختاره جليساً لأطفاله، اختار محمود حسن تريزيغيه لاعب منتخب مصر ونادي باشاك شهير التركي، فيما اختار الدولي المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة للصلح بينه وبين زوجته، كما اختار زميله محمد النني لاعب أرسنال لنجدته إذا حدث أمر في منزله.

وتابع: "دائماّ أحاول تجنب الأخطاء مثل السهر أو الخروج في التوقيت الخطأ، وحياتي كلها للكرة فقط، وأهلي أنفقوا الكثير من أجلي، وللأسف هناك لاعبون في مصر يتفوقون عليَّ في الموهبة لكن عقليتهم مختلفة، وأقرب أصدقاء لي تشاجروا مع المدرب ومنهم يتهرب من التمرين، ويسهر ويمارس حياته بشكل خاطئ، لذلك حاولت تجنّب هذه الأمور السلبية".

وختم تصريحاته قائلاً: "أتمنّى أن تتغيّر العلاقة بين اللاعب والمدرب في مصر، رأيت هنا في إنكلترا المدرب عليه أن يسمع وجهة نظر اللاعب، لكن المشكلة في مصر أن اللاعبين يتخوفون من المدربين، وأتمنّى تصحيح هذه النقطة لأنها تعطي انطباعاً سيئاً عن المدرب".

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