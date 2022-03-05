الامارات | الميلياردير التركي محسن بيرق يدخل على خط شراء نادي تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الميلياردير التركي محسن بيرق يدخل على خط شراء نادي تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2022

دخل رجل الأعمال التركي الثري محسن بيرق على خط شراء نادي تشلسي الانجليزي بعد ان وضعه مالكه الحالي الروسي رومان ابراموفيتش للبيع اثر الغزو الروسي لأوكرانيا، كما ذكرت وسائل اعلام محلية الجمعة.

واعرب رجال اثرياء من سويسرا والولايات المتحدة عن رغبتهم في شراء تشلسي بعد 19 عاما في عهد ابراموفيتش شهدت فترة ذهبية للنادي اللندني الذي توج بـ 19 لقبا خلال هذه الفترة بينها الدوري الانجليزي خمس مرات ودوري ابطال اوروبا مرتين.

وقال سيدا بيرق المدير العام لشركة "بيرق أي بي غروب" القابضة لوكالة "بي اي" البريطانية "نستطيع التأكيد تماما بأننا تقدمنا بعرض لشراء تشلسي".

واضاف "نريد رفع العلم التركي في لندن قريبا. نتفاوض حول بنود شراء النادي مع محاميي ابراموفيتش ونحن في طور المفاوضات قبل التوقيع".

وقرر ابراموفيتش بيع النادي على الرغم عدم تواجد اسمه على لائحة العقوبات التي طالت اشخاصا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق لرجل الاعمال الاميركي توبي بويهلي مالك نادي لوس انجليس دودجرز الاميركي للعبة البيزبول وشريكه السويسري هانس يورغ فايس ان تقدما بطلب ايضا لشراء النادي اللندني.

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