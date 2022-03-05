الامارات | الأهلي السعودي يقيل مدربه بيسنيك هاسي.. والاتفاق يتعاقد مع كارتيرون

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يقيل مدربه بيسنيك هاسي.. والاتفاق يتعاقد مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2022

تغلب الاتفاق على ضيفه الأهلي1-صفر، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة السعودية لكرة القدم.

وعلى اثر الخسارة، قرر الاهلي اقالة مدربه الالباني بيسنيك هاسي، واصدر بيانا جاء فيه "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيسنيك هاسي".

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول متمنية له التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.

في المقابل، نجح أحمد الحنفوش، مدرب الاتفاق الموقت الذي خلف الصربي المقال فلادان ميلويفيتش في تجربته ألاولى مع الفريق وقاده للخروج من مراكز الهبوط مؤقتا.

وبعد نهاية المباراة، اعلنت ادارة الاتفاق ايضا تعاقدها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ليتولى قيادة الفريق الأول.

وسيقود الفرنسي تدريبات الفريق مساء الأحد، تحضيرا لمواجهة النصر، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي.

وكان كارتيرون يتولي تدريب فريق الزمالك المصري قبل ان يقرر رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور الاستغناء عن خدماته.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب دوري الدوري مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 23 مباراة، في المركز الحادي عشر.

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