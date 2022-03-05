بسبب فيروس كورونا.. تأجيل مباراة ماينز ودورتموند في البوندسليجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

تأجلت مباراة فريق ماينز مع بوروسيا دورتموند التي كان من المقرر إقامتها بعد الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بسبب انتشار فيروس كورونا في معسكر ماينز.



وأعلنت رابطة الدوري الألماني أنها وافقت على طلب من ماينز بتأجيل المباراة لتقام يوم 16 مارس الجاري.

وهذه هي أول مباراة في البوندسليجا يتم تغيير موعدها بسبب الجائحة.

وأعلن ماينز عن عدة إصابات بين صفوفه أمس الخميس، وذكر اليوم الجمعة أن هناك 19 حالة مصابة بالفيروس من بينهم 13 لاعبا، وبينهم حراس المرمى الثلاثة، والمدرب بو سفينسون.

وذكر ماينز أن الجميع كان قد حصل على اللقاح بشكل كامل ويتواجدون في العزل حاليا.

وقال كريستيان هايدل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية إنهم طلبوا التأجيل لأن "لدينا حاليا 14 لاعبا متاحون ، ولكن لا يوجد حارس مرمى لديه رخصة اللعب في بوندسليجا".

وقال هايدل :" من الصعب بعض الشيء أن تلعب مباراة في البوندسليجا بهذا الفريق".

وذكرت الرابطة في بيان مقتضب :" لا يتوافر العدد اللازم من اللاعبين".

وتحت قواعد فيروس كورونا يمكن للفرق أن تقدم طلب تأجيل إذا كانوا يملكون أقل من 16 لاعبا، من بينهم تسعة لاعبين من أعضاء الفريق الأول وحارس مرمى. ومع ذلك فإن اللاعبين المتاحين يشملون هؤلاء المصابين أو الموقوفين.