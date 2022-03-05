تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف الأهلي المصري نظيره المريخ السوداني، مساء يوم السبت، في صدام مؤجل من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.



وكان من المفترض أن تقام المباراة في 12 فبراير/ شباط الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 في أبوظبي.

وتعادل الأهلي في مباراة الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بدون أهداف، قبل أن يخسر على ملعبه ضد صن داونز الجنوب أفريقي 0-1 في اللقاء الأخير.

في المقابل، استهل المريخ مشواره بالتعادل السلبي مع صن داونز، قبل فوز ثمين على جاره الهلال بنتيجة 2-1، ليجمع 4 نقاط.

استقر الجهاز الفني للأهلي على ملامح التشكيل الذي سيضم على الأرجح كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، محمد شريف

في المقابل، يبدو التشكيل الحالي هو الأقرب بالنسبة للمريخ، حسب تقارير صحفية سودانية.

حراسة المرمى: منجد النيل أبوزيد.

خط الدفاع: بخيت خميس، مصطفى كرشوم، حمزة داواد، بواكا توماس إيتا.

خط الوسط: عماد الدين صلاح، عمار تيفور، رمضان عجب.

خط الهجوم: توني إيدجوماريجوى، الجزولي نوح، السمانى سعد الدين.