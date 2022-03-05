عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

ويعود النجم المصري محمد صلاح إلى تشكيل الريدز أمام وست هام، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة وست هام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: هيرفي إليوت - فابينيو - نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - لويس دياز - محمد صلاح.